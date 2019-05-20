Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86758
ALTIN
247.665
DOLAR
6.0289
STERLİN
7.6860
EURO
6.7286

BOZOK SPOR SERiYi BOZMADI

YOZGAT U16 Futbol Ligi’nde son 6 yılın şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, yine tüm rakiplerini geride bırakarak 7’inci kez şampiyonluk turu attı.

BOZOK SPOR SERiYi BOZMADI

YOZGAT U16 Futbol Ligi’nde son 6 yılın şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, yine tüm rakiplerini geride bırakarak 7’inci kez şampiyonluk turu attı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
67 Okunma
BOZOK SPOR SERiYi BOZMADI

Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Yozgatspor takımlarının olduğu ligde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor, U16 kategorisinde üst üste 7’inci şampiyonluğuna ulaştı. Hedefini Grup müsabakalarında da şampiyonluk olarak belirleyen Yemenoğlu Bozokspor, grup müsabakası hazırlıklarına ara vermeden hafta için yapacağı çalışmalar ile başlayacak.

Son Güncelleme: 19.05.2019 18:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kupalarını aldılar
Kupalarını aldılar
Zirvede üç takım kaldı
Zirvede üç takım kaldı
Hareket et etkinliğine devam
Hareket et etkinliğine devam
Şampiyonlar Ekinci’yi ziyaret etti
Şampiyonlar Ekinci’yi ziyaret etti
Gençliğin Adresine Yolculuk
Gençliğin Adresine Yolculuk
Gençler yaşlılar ile birlikte oldu
Gençler yaşlılar ile birlikte oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim