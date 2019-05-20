BOZOK SPOR SERiYi BOZMADI

Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Yozgatspor takımlarının olduğu ligde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor, U16 kategorisinde üst üste 7’inci şampiyonluğuna ulaştı. Hedefini Grup müsabakalarında da şampiyonluk olarak belirleyen Yemenoğlu Bozokspor, grup müsabakası hazırlıklarına ara vermeden hafta için yapacağı çalışmalar ile başlayacak.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
67 Okunma
Son Güncelleme: 19.05.2019 18:18
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol