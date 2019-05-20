BOZOK SPOR SERiYi BOZMADI

Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Yozgatspor takımlarının olduğu ligde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor, U16 kategorisinde üst üste 7’inci şampiyonluğuna ulaştı. Hedefini Grup müsabakalarında da şampiyonluk olarak belirleyen Yemenoğlu Bozokspor, grup müsabakası hazırlıklarına ara vermeden hafta için yapacağı çalışmalar ile başlayacak.