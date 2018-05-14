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BOZOK SON MAÇINI KAYBETTi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin son haftasında deplasmanda Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynadığı müsabakayı bir sayı farkla 28-27 kaybetti.

BOZOK SON MAÇINI KAYBETTi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin son haftasında deplasmanda Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynadığı müsabakayı bir sayı farkla 28-27 kaybetti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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BOZOK SON MAÇINI KAYBETTi

Ankara THF Spor Salon’unda oynanan müsabakaya Yozgat Bozokspor genç ağırlıklı oyuncular ile başladı. Karşılıklı ataklar ile geçilen müsabakada Yozgat Bozokspor’un 14 yaşındaki kalecisi Mithat yaptığı kurtarışlar ile genç oyuncular Nuri ve Ahmet ise oyun içerisinde gösterdikleri performans ile göz doldurdular. İki takım açısından da formalite geçen müsabakada kırmızı siyahlı ekibin genç oyuncuları uzun süre sahada kaldılar. Karşılıklı gollerin olduğu müsabaka sonrasında Yozgat Bozokspor güçlü rakibi karşısında sahadan 28-27 mağlup ayrıldı. 
 

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