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Bozok son anda play-off grubunda

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunun son haftasında, Sorgun temsilcisi beklemediği bir yenilgi alınca, konuk ettiği Boğazlıyan temsilcisini yenen Yemenoğlu Bozokspor play-off grubuna yükseldi.

Bozok son anda play-off grubunda

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunun son haftasında, Sorgun temsilcisi beklemediği bir yenilgi alınca, konuk ettiği Boğazlıyan temsilcisini yenen Yemenoğlu Bozokspor play-off grubuna yükseldi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Bozok son anda play-off grubunda

Ligin son haftasında oldukça çekişmeli ve iddialı maçlar oynandı. Lider Yozgat İl Özel İdarespor,  deplasmanda Sorgun Gençlikspor ile karşılaştı. Tek puana ihtiyacı olan Sorgun Gençlikspor, direndi ama Yozgat İl Özel İdarespor ise pes etmedi. Son haftaya ikinci sırada giren Sorgun Gençlikspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Maçın önemli bölümünde yenik durumda olan Şefaatlispor, Paşaköy Gençlikspor’u 2-1’lik skorla yenerek, puanını 27’eye çıkartıp, gruptan play-off grubuna yükselen ikinci takım oldu. Yemenoğlu Yozgatspor, konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 3-1 yendi. Rakiplerinden Sorgun Gençlikspor’un evinde yenilmesiyle Play-off grubuna bu gruptan yükselen üçüncü takım Yemenoğlu Bozokspor oldu. Yerköyspor, puan cetvelinin son sırasındaki Saraykentspor’u 1-0 yendi. Bu sonuçla, geçem sezon 2’inci kümede şampiyonluk turunu atıp, birinci kümeye terfi eden Saraykentspor tekrar 2’inci kümeye düştü.

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