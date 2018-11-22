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Bozok Şırnak maçını unuttu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren lider Yozgat Bozokspor, hafta sonu deplasmanda Güneysuspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozok Şırnak maçını unuttu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren lider Yozgat Bozokspor, hafta sonu deplasmanda Güneysuspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:10
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Bozok Şırnak maçını unuttu

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Pazar günü deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Güneysuspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Kendileri için Şırnak takımı ile oynadıkları müsabakanın geride kaldığını vurgulayan Çelik, ‘’Şuanda Güneysuspor ile oynayacağımız müsabakaya odaklandık. Şırnak maçını unutup önümüze bakmamız gerekiyor. Güneysuspor ile oynayacağımız müsabaka da en az Şırnak maçı kadar zor olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. İyi bir hava yakaladık ve yapılması zoru başardık. Şuanda ligde namağlup lider durumdayız ve bunu sürdürebilmek içinde de Güneysuspor deplasmanında mutlaka galibiyet ile ayrılmak durumundayız. Bunu başaracak güce sahibiz ve ben takımıma inanıyorum ki bu zorlu deplasmandan puanlar ile döneceğiz’’ dedi. 

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Bozok Şırnak Maçını Unuttu
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