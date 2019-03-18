Bozok, Rize’ye şans tanımadı

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi kırmızı siyahlılar 31-26 kazanarak, şampiyonluğunu garantiledi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Sivas bölgesinden Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz yönetti. Sivas bölgesinden Turgut Demirkan’ın gözlemci olarak görev aldığı müsabaka Çay TV’den naklen yayınlandı. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka oldukça çekişmeli geçti. İlk dakikalardan itibaren her iki takımda karşılıklı goller bularak, müsabakaya ortak oldu. Yozgat Bozokspor, hızlı ataklarla sonuca gitmek isterken konuk ekip agresif savunma yaparak, kırmızı siyahlıları durdurmaya çalıştı. Müsabakanın ilk yarısını temsilcimiz 17-13 önde kapattı. Her iki takımın da büyük önem verdiği müsabakanın ikinci yarısı atmosferi yüksek bir ortamda oynandı. Konuk ekip bulduğu gollerle 4 sayılık farkı kapatmaya çalışsa da Yozgat Bozokspor taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü elinde tuttu. Bozokspor kalecisi Mert Memiş Öztürk kritik kurtarışlarıyla rakibe gol şansı tanımadı. Müsabakanın 40 dakikasından itibaren farkı 5 sayıda tutmayı başaran Yozgat Bozokspor, maçı 31-26 kazanmasını bildi. Yozgatspor Bozokspor, Jovan Talevski, Şenol Uğuz, Erkan Dağ, Güneysu SK’dan Serkan Mehmet Kibar ve İsmet Yılmaz sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski, Şenol Uğuz, Kadir Arı, Muhammed Emre Bilgin, Taha Berk Başakın, Güneysu SK’dan Serkan Mehmet Kibar, Salih Uludağ, Sinan Kaba. Ferdi Kayış iki dakika cezası oldular. Müsabakanın son dakikası içerisinde Yozgat Bozokspor’dan Muammer Taş ve Güneysu SK’dan Uros Jevtic arasında yaşanan kavga nedeniyle mavi kartla cezalandırıldılar.