Bozok rahat kazandı

Yozgat Bozokspor 16’ıncı haftada kendi sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Samsun Bölgesinden Ahmet Sancak, Tokat Bölgesinden Ömer Turan yönetti. Karşılaşmada Kırşehir Bölgesinden Özgür Sağkal gözlemci olarak görev alacak.

Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, maça hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren rakibi karşısında agresif savunma uygulayan ve hızlı hücuma çıkan kırmızı siyahlı takım 5’inci dakikayı 2-1 geçerken, bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu.

10’uncu dakikaya gelindiğinde 5-2 üstünlük yakalayan temsilcimiz 15’inci dakikada 8-3’u buldu.

Skoru 3 farkta tutmayı başaran kırmızı siyahlı temsilcimiz 20’inci dakikayı 9-6, 25’inci dakikayı 12-8 ile geçerken devreyi 12-9 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına da Yozgat Bozokspor hızlı başladı. Bulduğu gollerle farkı açmaya başaran kırmızı siyahlı ekip, 35’inci dakikayı 15-11 ile geçti. 20’inci dakikada skor 18-14’e gelirken, 45’inci dakikayı kırmızı siyahlı takım 21-17 önde geçti. 50’inci dakika 25-21 ile geçilirken, 55’inci dakika temsilcimizin 28-24 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın son 5 dakikası atmosferi yüksek geçti. Yozgat Bozokspor müsabakayı 30-25 kazanarak ikinci yarıdaki ikinci galibiyetini aldı. Yozgat Bozokspor’dan Dmitriy Turchenko, Akın Bektaş ve Jovan Talevski, Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Hüseyin Küriş, Mehmet Kırdar sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Enes Mustafa Bilgin, Çağrı Aydın, Dmitriy Turchenko ve Nuri Şahin, Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Asil Yontar ve Hüseyin Küriş iki dakika cezası aldılar.