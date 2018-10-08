Bozok, ne diyorsa o!

Sezona şampiyonluk parolası ile giren kırmızı siyahlılar, Tokat Gençlik Spor Kulübü ve Aydın PTTSpor’un ardından deplasmanda karşılaştığı Mersin İdman Yurdu’nu da mağlup etmeyi başardı. Mersin temsilcisinin isim hakkını devretmesi nedeniyle müsabaka, isim hakkını devralan Eskişehir’de oynandı. Porsuk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İbrahim Yılmaz, İbrahim Peker hakem ikilisi yönetti. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, rakibi karşısında agresif savunma ve hızla hücumlarla sonuca gitti. Kırmızı siyahlı takım müsabakanın ilk yarısını 24-9 önde kapattı. Yozgat Bozokspor müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdürdü. İkinci yarının başından itibaren etkinliğini sürdüren temsilcimiz farkı 10 sayının üzerinde tutmayı başardı. Hızlı hücumlarla gol bulan kırmızı siyahlı temsilcimiz, rakibine de etkili hücum yapmasına müsaade etmedi. Rakibi karşısında farkı açan kırmızı siyahlılar son dakikalarda oyunu rölantiye aldı. Karşılaşma Yozgat Bozokspor’un 43-29 üstünlüğü ile tamamlandı.