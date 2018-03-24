Bozok Malatya’da

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Malatya’da, 19 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım stantlarının yer aldığı fuarı, 51 liseden 11. ve 12. sınıf öğrencileri ziyaret etti. Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânları hakkında bilgi verilerek üniversitenin tanıtım materyalleri dağıtıldı. Fuar boyunca düzenlenen seminerlerde, sınav stresi ve motivasyon, üniversiteye girişte yeni sistem ve adayların rolü, yükseköğretime geçişte başarı stratejileri, doğru tercih ve sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.