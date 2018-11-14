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BOZOK LiDERE YÖNELDi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde haftanın karşılaşması Yozgat’ta oynanacak. Geride kalan haftalarda oynadıkları 6 maçı da kazanan iki takımın puan mücadelesi üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

BOZOK LiDERE YÖNELDi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde haftanın karşılaşması Yozgat’ta oynanacak. Geride kalan haftalarda oynadıkları 6 maçı da kazanan iki takımın puan mücadelesi üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:28
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BOZOK LiDERE YÖNELDi

Temsilcimiz Yozgat Bozokspor ligin güçlü ekiplerinden ve lider Şırnak temsilcisi karşısında galibiyet hedefliyor. Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanacak zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı temsilcimiz de moraller oldukça yüksek.  Lig lideri ile birlikte namağlup giden temsilcimiz çalışmalarını Hacı Hüseyin  Çelik nezaretinde sürdürüyor. Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, atmosferi yüksek bir maça çıkacaklarını söyledi. Ligde şampiyonluğu hedefleyen ve ilk iki sırayı paylaşan takımların mücadele edeceğini aktaran Doğan, “Kendi evimizde oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz güçlü bir ekip. Ligde oynadıkları maçlarda gol ortalaması yüksek bir ekip. Biz de ligin iyi kadrosuna sahibiz. Zor bir maç olacak” dedi.

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BOZOK LiDERE YÖNELDi
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