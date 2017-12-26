Bozok, lidere boyun eğdi

Batman, ligin son haftasını dinlenerek geçiriren, Yozgat Bozokspor, Ankara deplasmanında Hentbol İhtisas takımı ile karşılaşacak. Ligde bu hafta İstanbul Üniversitesi dinlendi. Ahi Üniversitesi, konuk ettiği Karşıyaka Belediyesi’ni 26-24 yenerek, bir üst lige çıkabilme ümidini sürdürdü. Puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Gümüşhane Belediyesi ise deplasmanda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımını 38-25’lik skorla geçti. Puan kaybı bulunmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Marmara Üniversitesi’ni 32-21 yendi. Selçuklu Belediyesi, Köyceğiz Belediyespor’u 37-29 yendi. Ankara Hentbol İhtisas, Tokat Gençlikspor’a evinde 39-37 yenildi.

TAKIM O G B M A Y AV P

Batman Belediyesi 12 11 0 1 453 304 149 22

İzmir Büyüksehir 11 11 0 0 362 258 104 22

Gümüşhane Belediye 11 9 0 2 373 269 104 18

Ahi Evran Üniv. 11 9 0 2 371 291 80 18

Karşıyaka Belediye 10 6 0 4 309 282 27 12

Yozgat Bozokspor 11 4 1 6 309 323 -14 9

İstanbul Üniv. 11 4 1 6 305 344 -39 9

Tokat Gençlik 11 4 1 6 291 368 -77 9

Selçuklu Belediye 11 4 0 7 356 367 -11 8

Marmara Üniv. 11 3 0 8 270 339 -69 4

Ankara Hentbol 11 2 0 9 298 377 -79 4

Sakarya B.Bld. 10 1 1 8 304 387 -83 3

Köyceğiz Belediye 11 0 2 9 287 379 -92 2