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Bozok, lidere boyun eğdi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde bitime bir hafta kalan Yozgat Bozokspor, lider Batman Belediyespor deplasmanında umduğunu bulamadı.

Bozok, lidere boyun eğdi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde bitime bir hafta kalan Yozgat Bozokspor, lider Batman Belediyespor deplasmanında umduğunu bulamadı.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Bozok, lidere boyun eğdi

Batman, ligin son haftasını dinlenerek geçiriren, Yozgat Bozokspor, Ankara deplasmanında Hentbol İhtisas takımı ile karşılaşacak. Ligde bu hafta İstanbul Üniversitesi dinlendi. Ahi Üniversitesi, konuk ettiği Karşıyaka Belediyesi’ni 26-24 yenerek, bir üst lige çıkabilme ümidini sürdürdü. Puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Gümüşhane Belediyesi ise deplasmanda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımını 38-25’lik skorla geçti. Puan kaybı bulunmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Marmara Üniversitesi’ni 32-21 yendi. Selçuklu Belediyesi, Köyceğiz Belediyespor’u 37-29 yendi. Ankara Hentbol İhtisas, Tokat Gençlikspor’a evinde 39-37 yenildi.

 TAKIM                        O         G        B         M            A          Y        AV        P

Batman Belediyesi     12        11        0          1          453      304      149      22

İzmir Büyüksehir        11        11        0          0          362      258      104      22

Gümüşhane Belediye 11        9          0          2          373      269      104      18

Ahi Evran Üniv.         11        9          0          2          371      291      80        18

Karşıyaka Belediye    10        6          0          4          309      282      27        12

Yozgat Bozokspor     11        4          1          6          309      323      -14       9

İstanbul Üniv.            11        4          1          6          305      344      -39       9

Tokat Gençlik             11        4          1          6          291      368      -77       9

Selçuklu Belediye      11        4          0          7          356      367      -11       8

Marmara Üniv.           11        3          0          8          270      339      -69       4

Ankara Hentbol          11        2          0          9          298      377      -79       4

Sakarya B.Bld.           10        1          1          8          304      387      -83       3

Köyceğiz Belediye     11        0          2          9          287      379      -92       2

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