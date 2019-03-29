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Bozok kendinden emin

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Yozgat Bozokspor, yarın karşılaşacakları İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını taraftarlarının da desteğini arkasına alarak yenip şampiyonluk turu atmak istiyor.

Bozok kendinden emin

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Yozgat Bozokspor, yarın karşılaşacakları İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını taraftarlarının da desteğini arkasına alarak yenip şampiyonluk turu atmak istiyor.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Bozok kendinden emin

Yozgat Bozokspor’un başarılı oyuncuları Sol oyun kurucu Şenol Uğuz, Pivot Taha Berk Başkın ve kaleci Erkan Akdağ yarın oynanacak olan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakası karşısında galip geleceklerine inandıklarını söylediler. Sezon başında bugüne kadar çok iyi ivme yakaladıklarını ve liderlik koltuğunu kurulduklarını hatırlatan başarılı oyuncular, ‘’Yarın oynayacakları İstanbul Üniversitesi Spor Birliği karşısında kendi oyunumuzu sergileyip şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Bu aşamaya kadar geldik. Bütün takım arkadaşlarımız Yozgat Bozokspor’u şampiyonluğa taşımak adına ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Yarın da aynı şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şampiyonluk turunu atacağız. Süper Lige çıkmayı garantiledik ancak bizim asıl hedefimiz Süper Lige şampiyon olarak çıkmak. Bunu da başaracak güce sahibiz. Ligin ilk yarısında İstanbul temsilcisi karşısında istemediğimiz bir beraberlik aldık. Yarınki müsabakada o beraberliğin rövanşını da almak istiyoruz’’ diye konuştular

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