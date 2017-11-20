-BOZOK KAYIPLARDA

Ligin 87inci haftasında Yozgat Bozokspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda ağırladı. Sivas Bölgesinden Atila Yıldız ve Fatih Kulmaç yönettiği maça konuk ekip hızlı başladı. Agresif savunma ve hızlı hücumlarla sonuca giden İzmir temsilcisi 5’inci dakikayı 4-1 önde kapattı. Yozgat Bozokspor toparlanarak oyuna ortak olmaya çalıştı. Ancak konuk takım geniş kadro ile rotasyonla oyun hakimiyetini eline aldı. 15’inci dakika konuk takım lehine 3-7 ile geçildi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 9-13 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da İzmir Büyükşehir Belediyespor hızlı başladı. 35’inci dakikadan sonra konuk takım farkı attırmaya başladı. 40’ıncı dakikayı 13-18 ile geçen İzmir temsilcisi 50’inci dakikada skoru 15-24’e çıkardı. Son 5 dakika içerisinde oyunu kontrolünde tutan konuk takım maçı 20-28 kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor’da kaleci Yevsur Sapun maça damgasını vurdu. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Sapun takımının hızlı hücumlarına da önemli katkılar sağladı. Yozgat Bozokspor’dan Kerem ve Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, konuk takımdan Yiğit, Alperen, Sergei Sulgma ve Salih iki dakika cezası aldılar. İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan Jevtic, Orhan ve Erdoğan sarı kart gördü.