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BOZOK, KAYBETTi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ligdeki ilk mağlubiyetini Güneysu deplasmanında aldı.

BOZOK, KAYBETTi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ligdeki ilk mağlubiyetini Güneysu deplasmanında aldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 07:00
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BOZOK, KAYBETTi

Temsilcimiz büyük çekişme içerisinde geçen müsabakayı 28-27 kaybetti. Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde yenilgisiz takım kalmadı. Lige şampiyonluk parolası ile giren Yozgat Bozokspor, Rize deplasmanında Güneysu Spor Kulübü ile karşılaştı. Temsilcimiz iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 1 sayı farklı 28-27 mağlup ayrıldı. Güneysu Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ankara bölgesinden Mesut Ateş ve Kürşat Kef ikilisi yönetti. Trabzon bölgesinden M. Atilla Dilek’in gözlemci olarak yer aldığı müsabakaya ev sahibi takım iyi başlayan taraf oldu. Savunma agresif kalan ev sahibi takım Yozgat Bozokspor’un etkili oyuncusu Jovan Talevski’ye bire bir savunma yaptı. Hızlı hücumlarla gol bulan Güneysu ilk yarıyı 18-14 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Temsilcimiz farkın açılmasına izin vermezken kaleci Memiş  Mert Öztürk kritik kurtarışlarıyla takımını maçın içerisinde tutmayı başardı. Karşılaşmanın son üç dakikasına girilirken Güneysu Spor Kulübü’nden Uros Jevtic Yozgat Bozokspor’dan Muhammed Emre Bilgin kırmızı kartla oyun dışı kaldılar. Ev sahibi takım Güneysu Spor Kulübü maçın bitimine 26 saniye kala 28-27 öne geçerken, son atakta temsilcimiz yakaladığı pozisyonlar yararlanamadı. Haftanın kritik karşılaşmasını 28-27 kazanan Güneysu Spor Kulübü averajla ikinci sıraya yükseldi. Temsilcimiz üçüncü sıraya kadar geriledi.
 

Anahtar Kelimeler:
BozokKAYBETTi
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