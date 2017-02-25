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Bozok kartalı bekliyor!

25 Şubat 2017 Cumartesi 06:00
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Yozgat’ı Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde temsil eden Yozgat Bozokspor yarın ligin lideri kara kartal Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Bozok kartalı bekliyor!
Yıllar sonra Beşiktaş’ı Yozgat’ta ağırlayacak olan sporseverler ise tribünlerde görsel bir şölen sunmak için hazırlıklarını tamamladı.
Yozgatlı sporseverleri heyecanlandıran karşılaşmaya sayılı saatler kala vatandaş ve taraftar grupları sabırsızlıkla maçı beklemeye koyuldu.
Maç öncesi birçok STK başkanı ve taraftar gruplarının liderleri Yozgatlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, herkesi Rıza Kayaalp Spor Salonu’na maça davet etti.
Cadde taraftarlar Derneği Başkanı İhsan Arslan’da Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi tribünlerden görsel şov sunacaklarını belirtti.
Sosyal medya üzerinden iletişim kuran taraftarlar ise Bozokspor’a canı gönülden destek sunacaklarının mesajını verdi.

“TRİBÜN SEVGİDİR”
Cadde Taraftarlar Dernek Başkanı İhsan Arslan, tribünlerin sevgi ve birleşme noktası olduğuna dikkat çekti. Yozgat’a sahip çıkmak adına son düdüğe kadar tribünlerde olacaklarını belirten Arslan, Pazar günü saat 13.00’de oynanacak olan maçta her zamanki gibi tribündeki yerlerinde olacaklarını belirtti.
İhsan Arslan, “Cadde taraftarlar Derneği olarak tüm halkı maça davet ediyoruz. Yakalanan güzel havayı Beşiktaş karşısında da devam ettirmek istiyoruz. Bu yüzden herkes Pazar günü tribünlerde olmalı” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ UYARDI”
Öte yandan Yozgatlı sporseverlerde karşılaşma öncesi bazı hatırlatma ve uyarılarda bulundu. Özellikle Yozgat Bozok Spor’un tüm maçlarını spor salonunda takip eden Yozgatlı sporseverlerde sporun dostluk, kardeşlik ve mutluluk olduğunu vurguladı.
Salon maçlarını aileleriyle birlikte izlemeye geldiklerini hatırlatan sporseverler, bu zamana kadar salon tribünlerinde herhangi bir küfür ve şiddet içeren eylem ve harekete denk gelmediklerini hatırlatarak, Pazar günü salonu çok daha fazla bayan ve çocuğun dolduracağına dikkat çektiler.
Birçok Yozgatlı sporsever vatandaş da Pazar günü aileleriyle birlikte Rıza Kayaalp Spor Salonu’nun tribünlerini doldurarak, Yozgat Bozokspor’a destek vereceklerini ilan ettiler.

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