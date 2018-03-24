Bozok Karşıyaka karşısında

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligin güçlü ekiplerinden biri olan Karşıyaka Belediyespor ile bugün deplasmanda puan mücadelesi vereceklerini söyledi. Tek hedeflerinin galibiyet olduğuna vurgu yapan Çelik, kendi sahalarında bir sayı farkla yenildikleri Karşıyaka Belediyespor’dan rövanşı alacaklarına inandıklarını ifade etti. Ligde rakiplerinin şuanda bir puan girişinde 6’ıncı sırada olduklarını hatırlatan genç Antrenör ‘’Güçlü rakibimizden bu gün hem ligin ilk yarısındaki maçın rövanşını alacağız hem de puan olarak üstüne çıkacağız. Bu müsabaka için iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Eksik oyuncularımız yok. Karşıyaka Belediyespor müsabakasında geçen hafta olduğu gibi zaman zaman genç oyuncularımızı da sahaya sürerek onlarında tecrübe kazanmalarını ağlayacağız. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi yolunda gider ve Yozgat’a galibiyet ile mutlu döneriz’’ dedi.