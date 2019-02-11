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BOZOK KARARLI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, Bolu Seben Spor Kulübü’nü 42-34 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

BOZOK KARARLI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, Bolu Seben Spor Kulübü’nü 42-34 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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BOZOK KARARLI

Dmytro Turchenko attığı 14 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Sivas bölgesinden Atilla Yıldız, Fatih Kulmaç yönetti. Müsabakanın ilk dakikalarında konuk takım etkili olmaya çalıştı. Savunma da agresif kalan Seben Spor Kulübü hızlı hücumlara çıktı. Müsabakanın ilk 5 dakikasını Seben Spor Kulübü 4-2 önde geçti. Müsabakanın 7’inci dakikasından itibaren ağırlığını hissettiren temsilcimiz önce beraberliği ardından da skor üstünlüğünü eline geçirdi. Savunma güvenliğini eline alan kırmızı siyahlılar yakaladığı hızlı hücumları da golle sonuçlandırdı. Agresif savunma ve hızlı hücumlarla rakibinin direncini kıran kırmızı siyahlılar, müsabakanın ilk yarısını 23-17 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Yozgat Bozokspor, farkı artırmaya başladı. Konuk takıma karşı üstünlüğünü kabul ettiren Yozgat Bozokspor maçı 42-34 kazandı. Yozgat Bozokspor’dan Taha Berk Başakın, Şenol Uğuz, Muammer Taş, Hamed Vahabi Dikajı Bolu Seben Spor Kulübü’nde Furkan Emre Güler ve Berat Kalafat sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Taha Berk Başakın, Şenol Uğuz, Muammer Taş iki dakika cezası aldı. Yozgat Bozokspor’dan Dmytro Turchenko attığı 14 golle müsabakanın en skorer ismi oldu. Konuk takımda ise Eray Karakoç takımına 10 golle katkı sağladı.

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