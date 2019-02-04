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BOZOK KARARLI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Mersin İdman Yurdu takımını da 42-27 yenerek, şampiyonlukta iddiasını sürdürdü, liderlik koltuğunu korudu.

BOZOK KARARLI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Mersin İdman Yurdu takımını da 42-27 yenerek, şampiyonlukta iddiasını sürdürdü, liderlik koltuğunu korudu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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BOZOK KARARLI

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Gaziantep bölgesinden Mehmet Kaçar ve Ömer Boz yönetti. Müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle geçti. Yozgat Bozokspor 10’uncu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu. Agresif savunma ve hızlı hücumlarla rakibinin direncini kıran Kırmızı siyahlı temsilcimiz 20’inci dakikadan itibaren farkı açmaya başladı. Müsabakanın ilk yarısını kırmızı siyahlı ekibimiz 19-13 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan kırmızı siyahlılar, farkı artırmaya başladı. Konuk takıma karşı üstünlüğünü kabul ettiren Yozgat Bozokspor maçı 42-27 kazandı. Yozgat Bozokspor’dan Taha Berk Başakın, Akın Bektaş, Mersin İdman Yurdu’nda Resul Yüksel sarı kart gördü.  Şenol Uğuz, Muammer Taş ve Akın Bektaşi dakika cezası aldı. Mersin İdman Yurdu’nda ise Resul Teke, Enver Yavaş, Ali Teke, Barış Buğday iki dakika cezası gördü. Yozgat Bozokspor’dan Alihan Bayraktar attığı 10 golle müsabakanın en skorer ismi olurken Jovan Talevski 9, Dmytro Turchenko 6 golle maçı tamamladı. Konuk takımda ise Ali Teke takımına 6 golle katkı sağladı. Yozgat Bozokspor’un İranlı oyuncusu Hamed Vahabi Dizaji sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giymedi.

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