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BOZOK KAN KAYBEDiYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, İstanbul deplasmanında maça iyi başlamasına karşılık, son dakikalarda üstünlüğü rakibine kaptırıp, sahadan 31-31'lik skorla ayrıldı.

BOZOK KAN KAYBEDiYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, İstanbul deplasmanında maça iyi başlamasına karşılık, son dakikalarda üstünlüğü rakibine kaptırıp, sahadan 31-31'lik skorla ayrıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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BOZOK KAN KAYBEDiYOR

Böylece ilk beraberliğini İstanbul deplasmanında almış oldu. Kritik karşılaşmanın ilk yarısını 5 sayı farklı önde kapatan kırmızı siyahlılar, ikinci yarıda oldukça kötü bir oyun sergiledi. Son saniyede rakip takımın kazandığı temdit 7 metre atışını kaleci Memiş kurtardı. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynandı. Manisa bölgesinden Fuat Çam ve Kocaeli bölgesinden Yüksel Çalkuç yönettiği müsabakada Ankara bölgesinden Nihat Dehneliler’in gözlemci olarak görev aldı. Yozgat Bozokspor, ilk dakikalardan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Karşılaşmanın 5’inci dakikasından sonra agresif savunma ve hızlı hücumlarla etkisini gösteren kırmızı siyahlılar, müsabakanın 20’inci dakikasını 9-13 önde geçti. Müsabakanın 25’inci dakikasını 10-17 ile geçen Yozgat Bozokspor, devreyi 14-19 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçti. İstanbul Üniversitesi, aradaki farkı eriterek oyunda dengeyi kurdu. Müsabakanın 50’inci dakikası 28-28 ile geçerken ev sahibi takımın 51’inci dakikada ilk kez öne geçti. Müsabakanın son 5 dakikası çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın son saniyelerine 31-31 ile girildi. Ev sahibi takım Jovan Talevski’nin hareketi nedeniyle temdit 7 metre atışı kazandı. Alper Arabacı’nın kullandığı atışı Memiş Mert Öztürk kurtardı. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nden Bilal Öner Arat, Berkay Gülyurt, Ahmet Şenel Şahin Yozgat Bozokspor’dan ise Taha Berk Başakın ve Muammer Taş iki dakika cezası aldı. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nden Emre Oğuzbal,  Alper Arabacı, Mecit Can Yeşilkaya Yozgat Bozokspor’dan ise Taha Berk Başakın ve Muhammed Emre Bilgin sarı kart gördüler. Yozgat Bozokspor’da Jovan Talevski son saniyede rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.  Kritik müsabakada ev sahibi takım  İstanbul Üniversitesi’nde Alper Arabacı attığı 12 gol maçın skorer ismi oldu. Yozgat Bozokspor’da ise Jovan Talevski ve Taha Berk Başakın 6 golle takımına katkı sağladılar.

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