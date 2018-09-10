BOZOK KAMPA ALINDI

Bir hafta sürecek Kızılcahamam kampında tempo artırdı. Antrenör Hüseyin Çelik nezaretinde çalışan kırmızı siyahlı takım kondisyon, teknik ve taktik çalışması yapıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Süper Lig davetini geri çeviren kırmızı siyahlı kulüp, oluşturduğu yeni kadrosuyla uzun yıllar liglerde yer almak istiyor. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, genç ve tecrübeli oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini ifade etti. Doğan, belirledikleri bütçe doğrultusunda hareket ettiklerini kaydederek, “Yeni sezonda iddialı bir ekip oluşturduk. Karakterli ve uzun yıllar takıma katkı verecek oyuncuları kadromuza dahil ettik” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam’da sürdürdüklerini dile getiren Doğan, bir hafta boyunca çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta takımın Yozgat’ta çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Doğan, sezonun ilk haftasında Tokat Gençlikspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını vurguladı.

