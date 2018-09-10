Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92897
ALTIN
248.008
DOLAR
6.4503
STERLİN
8.3387
EURO
7.4713

BOZOK KAMPA ALINDI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadelesini sürdürecek olan Yozgat Bozokspor, yeni sezon öncesinde Ankara Kızılcahamam’da kampa alındı.

BOZOK KAMPA ALINDI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadelesini sürdürecek olan Yozgat Bozokspor, yeni sezon öncesinde Ankara Kızılcahamam’da kampa alındı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
33 Okunma
BOZOK KAMPA ALINDI

Bir hafta sürecek Kızılcahamam kampında tempo artırdı. Antrenör Hüseyin Çelik nezaretinde çalışan kırmızı siyahlı takım kondisyon, teknik ve taktik çalışması yapıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Süper Lig davetini geri çeviren kırmızı siyahlı kulüp, oluşturduğu yeni kadrosuyla uzun yıllar liglerde yer almak istiyor.  Kulüp Başkanı Cenker Doğan, genç ve tecrübeli oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini ifade etti. Doğan, belirledikleri bütçe doğrultusunda hareket ettiklerini kaydederek, “Yeni sezonda iddialı bir ekip oluşturduk. Karakterli ve uzun yıllar takıma katkı verecek oyuncuları kadromuza dahil ettik” dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam’da sürdürdüklerini dile getiren Doğan, bir hafta boyunca çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta takımın Yozgat’ta çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Doğan, sezonun ilk haftasında Tokat Gençlikspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını vurguladı.
 

Son Güncelleme: 09.09.2018 16:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Minikler piknik yaptı
Minikler piknik yaptı
HAZIRLANIYORUZ!
HAZIRLANIYORUZ!
Yerköy’ün hedefi büyük
Yerköy’ün hedefi büyük
HAZIRLIKLARA DEVAM
HAZIRLIKLARA DEVAM
Kızların da fikstürü çekildi
Kızların da fikstürü çekildi
Zoru başaracağız
Zoru başaracağız

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim