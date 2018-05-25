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HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nde bir sezon mücadele verdikten sonra küme düşüp, geçtiğimiz sezon Birinci Lig’de mücadele veren Yozgat Bozokspor, geleceğe yönelik hazırladığı 5 yıllı kapsayan programını bu yıldan itibaren devreye sokmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

BOZOK KALICI OLACAK

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nde bir sezon mücadele verdikten sonra küme düşüp, geçtiğimiz sezon Birinci Lig’de mücadele veren Yozgat Bozokspor, geleceğe yönelik hazırladığı 5 yıllı kapsayan programını bu yıldan itibaren devreye sokmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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BOZOK KALICI OLACAK

Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, hazırladıkları program ile hem tesisleşme hem de altyapıdan sporcu kazanıp, ulusal ve uluslararası alanlara bu genç yetenekleri kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Doğan, Yozgat’ı hentbolun merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, ‘’Bunun için öncelikle okullarımızda hentbol sporunu sevdirip, gelişmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu konuda antrenör arkadaşlarımız alan taraması yapıp, okullar arası hentbol müsabakalarına daha fazla takımın katılımını sağlarken, bunların eğitimlerini de öngörüyoruz’’ dedi.
Başkan Doğan, tesisleşme konusunun kulüp olarak kendilerinin tek başına yapabilecekleri bir konu olmadığına vurgu yaparak, ‘’Mevcut spor salonumuz hentbol ile birlikte bazı spor branşları için uluslararası statüde bulunmuyor. O nedenle çok kapsamlı bir spor salonuna ihtiyaç var. Bu salon tesis edildiğinde, Yozgat’ta uluslararası müsabakaları yapma imkanımız olacaktır. Milli takımımız kam çalışmalarını ve milli maçlarını Yozgat’ta oynayabilir. Bu organizasyonların Yozgat’ta yapılıyor olması hentbol sporuna olan ilgiyi ve talebi de artıracaktır. Sadece erkekler branşında değil, kızlarda da takımımız mevcut. Onlarda üst liglere çıkarak, mücadele verecektir’’ diye konuştu.
Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, yaptıkları 5 yıllık gelişme planında bugün Birinci Lig’de mücadele veren takımın, kendi kendisine yetebilen, altyapıdan yetiştirdiği sporcularıyla oluşturulacak kadro ile şampiyonluk mücadelesine ortak olan bir konuma getirilmesinin hedeflendiğini anlattı. Doğan, ‘’Bu sezon altyapımızdan yetişen bazı gençlerimize şans tanıdık. Önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde altyapı oyuncularımıza imkan vereceğiz, tecrübe kazanmalarını sağlayacağız. Geçtiğimiz sezon şans tanıdığımız bazı gençlerimiz önümüzdeki sezon takımda banko oynayabileceklerdir. Biz bu sayıyı artırarak, dönüşümlü hale getirdiğimizde dış transferde sadece ihtiyaç duyduğumuz bölgelere nokta transferler yapacağız. Bunu sağladığımızda Yozgat Bozokspor, Süper Lig’de kalıcı olduğu gibi, şampiyonluğa aday bir ekip haline gelecek. Şampiyonluk tekeline son verdiğinde de lig daha çekişmeli ve renkli bir hale gelecektir’’ ifadelerini kullandı. 
 

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