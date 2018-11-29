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Bozok, kaçan puanlara yanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, deplasmanda aldığı yenilgiyi biran önce unutup, önümüzdeki karşılaşmalardan galibiyetle ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor.

Bozok, kaçan puanlara yanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, deplasmanda aldığı yenilgiyi biran önce unutup, önümüzdeki karşılaşmalardan galibiyetle ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Bozok, kaçan puanlara yanıyor

Pazar günü Marmara Üniversitesi takımını konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak, maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, deplasmanda alınan yenilginin geride kaldığını hatırlatarak, ‘’Pazar gününden başlayarak, kalan maçlarımızı kazandığımız zaman şampiyonluk hedefimize ulaşırız. O nedenle herkes bu yenilgiden ders çıkartıp, aynı hataların tekrar edilmemesi gerekir. Takımımıza güveniyorum. Belirlenen hedefe sezon sonunda ulaşacaktır’’ dedi. 

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