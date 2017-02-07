Bozok iyi başladı

Bozokspor ile birlikte Sorgun Belediyespor, Yerköyspor, Boğazlıyan Şekerspor ve Yozgat SHÇEKspor takımlarının mücadele ettiği U17 liginin ilk haftasında deplasmanda Yerköyspor ile karşı karşıya gelen geçen yılın şampiyonu Bozokspor, güçlü rakibini 5-1 yenmeyi başardı.

Yozgat SHÇEKspor ise bu hafta Yozgat’ta konuk ettiği rakibi Sorgun Belediyespor sahaya çıkmayınca müsabakayı 3-0 hükmen kazanmış oldu.

U17 liginde ilk hafta oynanan müsabakalar sonucunda Bozokspor liderlik koltuğuna otururken, Yozgat SHÇEKspor ise ilk haftayı ikinci sırada tamamladı.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan ligi birinci sırada bitiren takım Türkiye şampiyonası grup eleme müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanacak.

Öte yandan İl Özel İdarespor, Bozokspor, Sorgun Belediyespor ve Yerköyspor’un katılımı ile gerçekleşecek olan U15 ligi bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile start alacak.