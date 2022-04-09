BOZOK HENTBOL 1’iNCi LiGDE

Play-Off gurubunda sadece Çaykur Rizespor ile berabere kalan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, namağlup olarak Play-Off müsabakalarını da tamamlamış oldu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, Ankara’da gerçekleştirilen Play-Off müsabakalarında A grubunda güçlü rakipler ile eşleştiklerini söyledi. Play-Off grubuna başlamadan önce hedeflerini namağlup olarak müsabakaları tamamlamak istediklerini dile getiren Salep, ‘’Bu hedefimize Play-Off müsabakaları sonrasında ulaşarak bulunduğumuz gurubu Çaykur Rizespor ile aynı puanda zirvede tamamladık ve Birinci Lige yükseldik. Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiğimiz ligdeki ikinci sezonumuzda Yozgat Belediyesi bünyesine geçtik. Kulüp Başkanımız Celal Köse’nin de destekleri ile sezon başında kendimize şampiyonluk hedefi belirledik ve Allah’ın izniyle de bu hedefe ulaştık. Ligi namağlup olarak tamamladık. Artık önümüzdeki sezon Birinci Lig’de mücadele edeceğiz. Bütün oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden ve elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı kutluyorum. Kulüp Başkanımız Celal Köse’ye ve Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman’a da bize verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Onların desteği ve bize güvenci ile bu ligi şampiyon olarak tamamladık’’ dedi.