BOZOK HEDEFE KiLiTLENDi

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekibin oyuncuları, hedefe ulaşmak için çok çalıştıklarını, sezon sonunda şampiyonluk turunu atarak, sevinci Yozgatlılarla birlikte yaşayacaklarını kaydetti. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ''Bu sezon Yozgat'ın sezonu olmasını istiyoruz. Hentbolde, Futbolda ve Voleybolda takımlarımızın bir üst lige çıkma sevincini hep birlikte, ortak bir şekilde kutlamak, Yozgat'ta sporun daha da ileriye gitmesine vesile olacaktır. Hedefimiz şampiyonluk, bu hedefe ulaşabilmek için adım adım ilerliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, gülen taraf biz olacağız'' dedi.