Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101290
ALTIN
223.404
DOLAR
5.3298
STERLİN
7.0109
EURO
6.0970

BOZOK HEDEFE KiLiTLENDi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'inde mücadele veren Yozgat bozokspor, Aydın PTTspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da kazanarak, zirvedeki yerini korudu.

BOZOK HEDEFE KiLiTLENDi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'inde mücadele veren Yozgat bozokspor, Aydın PTTspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da kazanarak, zirvedeki yerini korudu.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
18 Okunma
BOZOK HEDEFE KiLiTLENDi

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekibin oyuncuları, hedefe ulaşmak için çok çalıştıklarını, sezon sonunda şampiyonluk turunu atarak, sevinci Yozgatlılarla birlikte yaşayacaklarını kaydetti. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ''Bu sezon Yozgat'ın sezonu olmasını istiyoruz. Hentbolde, Futbolda ve Voleybolda takımlarımızın bir üst lige çıkma sevincini hep birlikte, ortak bir şekilde kutlamak, Yozgat'ta sporun daha da ileriye gitmesine vesile olacaktır. Hedefimiz şampiyonluk, bu hedefe ulaşabilmek için adım adım ilerliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, gülen taraf biz olacağız'' dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGATSPOR SiLKELENDi
YOZGATSPOR SiLKELENDi
Sorgun şaşırtıyor
Sorgun şaşırtıyor
RAHATLIK YARAMADI
RAHATLIK YARAMADI
Sorgun Evinde Kayıp: 1-3
Sorgun Evinde Kayıp: 1-3
Son dakika transferi
Son dakika transferi
Bozokspor, Aydın PTT'ye rövanşı vermedi
Bozokspor, Aydın PTT'ye rövanşı vermedi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim