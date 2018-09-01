Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511

BOZOK HAREKETLENiYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor’da daha önce anlaşmlaya varılan oyuncular hafta içi imza için Yozgat’a gelecekler.

BOZOK HAREKETLENiYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor’da daha önce anlaşmlaya varılan oyuncular hafta içi imza için Yozgat’a gelecekler.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
39 Okunma
BOZOK HAREKETLENiYOR

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, bu sezon iyi bir kadro kurmak için kolları sıvadıklarını ve anlaşmaya vardıkları oyuncuların hafta içi Yozgat’ta olacaklarını söyledi. Genç ve mücadele eden oyunculardan kurulu bir takım oluşturduklarını dile getiren Doğan, ‘’Yeni sezon öncesinde hem iç transferde hem de dış transferde anlaşmaya vardığımız oyuncularımız bu hafta içerisinde Yozgat’a gelecekler ve resmi sözleşmeye imza atacaklar. Bu sezon zirveye oynayacak bir ekip oluşturmak için çalışmalarımıza başladık ve istediğimiz oyuncuları da kadromuza kattık. Oyuncularımız resmi sözleşmeye imza attıktan sonra kamp çalışmalarımız başlayacak. Bir haftalık Kızılcahamam kampı planlıyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Enes takımdan ayrıldı
Enes takımdan ayrıldı
Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor
Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor
Şampiyonluk için geldim
Şampiyonluk için geldim
BURAK’A MUTLU HABER
BURAK’A MUTLU HABER
Lig hazırlıklarına devam
Lig hazırlıklarına devam
Yerköyspor güç depoluyor
Yerköyspor güç depoluyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim