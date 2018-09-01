BOZOK HAREKETLENiYOR

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, bu sezon iyi bir kadro kurmak için kolları sıvadıklarını ve anlaşmaya vardıkları oyuncuların hafta içi Yozgat’ta olacaklarını söyledi. Genç ve mücadele eden oyunculardan kurulu bir takım oluşturduklarını dile getiren Doğan, ‘’Yeni sezon öncesinde hem iç transferde hem de dış transferde anlaşmaya vardığımız oyuncularımız bu hafta içerisinde Yozgat’a gelecekler ve resmi sözleşmeye imza atacaklar. Bu sezon zirveye oynayacak bir ekip oluşturmak için çalışmalarımıza başladık ve istediğimiz oyuncuları da kadromuza kattık. Oyuncularımız resmi sözleşmeye imza attıktan sonra kamp çalışmalarımız başlayacak. Bir haftalık Kızılcahamam kampı planlıyoruz’’ dedi.