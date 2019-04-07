BOZOK HAK ETTiĞi YERDE

Kırmızı siyahlıların şampiyonluk kupasını Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu verdi. Kupa ile birlikte şampiyonluk coşkusunu yaşayan kırmızı siyahlı oyuncular, kupa ile hatıra fotoğrafı çekindi. Federasyon Başkanı Eyüpoğlu, oyuncuları tebrik etti, Süper Lig’de de başarılar diledi. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan ise, Süper Lig’de kalıcı olacaklarını belirterek, bir sezonun emeğinin karşılığını aldıklarını söyledi. Oyuncuları tebrik eden Doğan, şampiyonluğun Yozgat’a hayırlı olmasını diledi.