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BOZOK HAK ETTiĞi YERDE

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Yozgat Bozokspor, şampiyonluk kupasını İstanbul’da oynadığı son karşılaşmanın ardından törenle alıp, iki sezonun aradan tekrar Süper Lige çıkmanın sevincini yaşadı.

BOZOK HAK ETTiĞi YERDE

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Yozgat Bozokspor, şampiyonluk kupasını İstanbul’da oynadığı son karşılaşmanın ardından törenle alıp, iki sezonun aradan tekrar Süper Lige çıkmanın sevincini yaşadı.

07 Nisan 2019 Pazar 22:54
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BOZOK HAK ETTiĞi YERDE

Kırmızı siyahlıların şampiyonluk kupasını Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu verdi. Kupa ile birlikte şampiyonluk coşkusunu yaşayan kırmızı siyahlı oyuncular, kupa ile hatıra fotoğrafı çekindi. Federasyon Başkanı Eyüpoğlu, oyuncuları tebrik etti, Süper Lig’de de başarılar diledi. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan ise, Süper Lig’de kalıcı olacaklarını belirterek, bir sezonun emeğinin karşılığını aldıklarını söyledi. Oyuncuları tebrik eden Doğan, şampiyonluğun Yozgat’a hayırlı olmasını diledi.

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