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BOZOK GÜLE OYNAYA

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele veren Yozgat Bozokspor, ligin 22’inci haftada konuk ettiği Köyçeğiz Belediyesipor’u rahat geçti.

BOZOK GÜLE OYNAYA

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele veren Yozgat Bozokspor, ligin 22’inci haftada konuk ettiği Köyçeğiz Belediyesipor’u rahat geçti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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BOZOK GÜLE OYNAYA

Kırmızı siyahlılar, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Kaleciler Akın Cera, Mithat Avcı ve  Dmytro Turchenko üstün oyunuyla sahadan 10 sayı farklı galip ayrıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çorum bölgesinden Sami Öncel ve Giresun Bölgesinden Ali Altıyaprak yönetti. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakimiyetini kuran Yozgat Bozokspor hızlı hücumlarla gol buldu. Karşılaşmanın 5’inci dakikası Yozgat Bozokspor’un 3-1 üstünlüğü ile geçildi. 10’uncu dakika 8-2 ile geçilirken, 15’inci dakika 11-4 tamamlandı. Ligde zor günler geçiren konuk ekip Köyçeğiz Belediyespor, kırmızı siyahlı takıma karşı oyun kurmakta zorluk çekti. Temsilcimizde kaleci Akın Cera kritik kurtarışla rakibe gol izni vermedi. 20’inci dakika 13-7 ile geçilirken,  25’inci dakika 16-10 kırmızı siyahlı takımın üstünlüğü  ile tamamlandı. Müsabakanın ilk yarısını Yozgat Bozokspor 20-11 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Yozgat Bozokspor 35’inci dakikayı 24-14 önde kapatırken, 40’ıncı dakika 27-17, 45’inci dakika 29-20 ile tamamlandı. 50’inci dakikayı 30-22 ile önde tamamlayan temsilcimiz genç oyuncularını sahaya sürdü. Konuk ekibin farkı azaltma çabalarına temsilcimiz izin vermedi. 55’inci dakika 33-25 ile geçildi. Son dakikalarda genç oyuncuların sergilediği oyun alkış topladı. Karşılaşma 36-26 tamamlandı.  Yozgat Bozokspor’dan Kerim Güzel ve Çağrı Aydın ve Burak Canlı, konuk ekip Köyçeğiz Belediyespon’da Dmytro Dych, Cenk köker ve İbrahim Engin sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’da Kerim Güzel, Enes Bulut, Köyçeğiz Belediyespor’da ise Dmytro Dych, Cenk Demirçelen, Burak Dağcı, İbrahim Engin, M. Ali Tekin 2 dakika cezası aldı. Köyçeğiz Belediyespor’da Mehmet Ali Tekin rakibe yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yozgat Bozokspor aldığı galibiyetle puanını 22’ye çıkardı ve 5’inci sıradaki yerini korudu. Köyçeğiz Belediyespor ise 10 puanla 12’inci sırada kaldı.
 

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