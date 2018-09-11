Bozok, güçleniyor

Antrenör Hüseyin Çelik gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını 14 Eylül Cuma gününe kadar sürdürecek olan kırmızı siyahlı ekibin oyuncuları, kullanacakları izin sorasında önümüzdeki hafta başında Yozgat’ta toplanıp, ikinci etap kampına başlayacak. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, kadronun şekillendiğini, kadroya dahil ettikleri yeni oyuncularla sezon öncesi hazırlıklara başladıklarını söyledi. Doğan, ‘’Kızılcahamam kampında kuvvet, kondisyon ve güç antrenmanı yapıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan kamp programı, önümüzdeki Cuma günü tamamlanacak. Kamp döneminde, Süper Lig takımları ile hazırlık maçları oynayacağız. İkinci etap kampımız Yozgat’ta olacak’’ dedi.

Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, oynayacakları hazırlık maçlarında eksik bölgelerin belirlenip, gerek duyulması halinde takviye yapabileceklerini kaydetti. Doğan, ‘’Genç bir kadro oluşturduk. Geçen sezon takımda yer alan yetenekli, tecrübeli oyuncularla genç yetenekleri kaynaştırıp, bu sezon hedefe ulaşmak için mücadele verilecek’’ diye konuştu.