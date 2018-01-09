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Bozok gruplara hazırlanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un Altyapı takımı 19-22 Ocak tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan ikinci etap grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozok gruplara hazırlanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un Altyapı takımı 19-22 Ocak tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan ikinci etap grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
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Bozok gruplara hazırlanıyor

Yozgat Bozokspor altyapı Antrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz ay içerisinde düzenlenen grup müsabakalarında çok iyi bir başarı örneği gösterdiklerini ayı başarıyı 19-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan grup müsabakalarında da göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Bunun için çok çalıştıklarını dile getiren Atmaca, yetenekli oyunculardan kurulu olan takımlarının Ankara’da düzenlenecek olan turnuvanın en genç takımlarından biri olduğunu ifade etti. Daha önceki turnuvaya gösterdikleri başarı ile damga vurduklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Şimdi 19-22 Ocak tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan ikinci etap grup müsabakalarına çok daha iyi hazırlanıyoruz. İlk müsabakalarda takımımız iyi oynadı ve tecrübesiz olmamıza karşılık çok iyi de puan topladık. O turnuva ile takımımız biraz olsun tecrübe kazandı ve iki hafta sonra düzenlenecek olan turnuvada daha da iyi mücadele edeceğimize inanıyorum’’ dedi.

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