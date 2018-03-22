Bozok, gençleriyle kazandı

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasında Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, bitime 10 dakika kalan as oyuncularını bence çekerek alt yapıdan kadroya kattığı 4 genç oyuncuyu oyuna aldı. Genç oyuncuların gösterdiği performans göz doldururken, kaleci Mithat kurtardığı şutlar ile alkışlandı. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Antrenörleri Hacı Hüseyin Çelik’in alt yapıdan A takıma aldığı genç oyuncuları Mithat, Aliihsan, Onur ve Nuri’nin İstanbul müsabakasında gösterdikleri performanstan çok mutlu olduklarını söyledi. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasında son 10 dakikada Mithat, Aliihsan, Onur ve Nuri’nin oyuna girdiğini hatırlatan Doğan, ‘’Genç oyuncularımız galibiyette önemli bir payları var. Genç oyuncularımız takımımızın geleceğini garanti altına alacaklardır. Önümüzdeki yıllarda bu genç oyuncularımız tecrübe kazandıkları zaman bize büyük katkılar sağlayacaklar. Oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan çok mutluyuz’’ dedi.