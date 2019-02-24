BOZOK, GENÇLERi DENEDi

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ankara bölgesinden Deniz Öztürk, Sinan Yıldırım yönetti. Müsabakaya temsilcimiz Yozgat Bozokspor hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren kırmızı siyahlı ekibimiz skor üstünlüğünü eline geçirdi. İlk 5 dakikada 4-1’lik skor ile geçilirken, konuk ekip müsabakaya ağırlığını koymaya çalıştı. 4-4’lük skoru yakaladı. Ancak, müsabakanın 10’uncu dakikasından sonra farkı açmaya başlayan kırmızı siyahlılar ilk yarıyı 21-9 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan temsilcimiz müsabakanın hakimiyetini eline aldı. Savunmada agresif kalan, kırmızı siyahlı temsilcimiz rakibin hatalarını golle sonuçlandırdı. Farkı açan kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın son 10 dakikasında gençleri parkeye sürdü. Yozgat Bozokspor maçı 43-25 kazandı. Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı, Dmytro Turchenko, Muammer Taş, Amasya 1957 Suluova SK’dan Nevzat Anıl Yıldız, Bedirhan Ofluoğlu ve Tanju Kaplanoğlu sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı, Şenol Uğuz, Akın Bektaş, Amasya 1957 Suluova SK’dan Şahin Taşçı, Tanju Kaplanoğlu iki dakika cezası aldı. Yozgat Bozokspor’dan Alihan Bayraktar attığı 9 golle müsabakanın en skorer ismi oldu. Dmytro Turchenko 7, Jovan Talevski 6 golle takımına katkı sağladı. Konuk ekip Suluova SK’dan ise Tanju Kaplanoğlu takımına 5 gol kazandırdı.