Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307

BOZOK, GENÇLERi DENEDi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor karşısında farkı yakaladıktan sonra, sahaya genç yeteneklerini sürdü, maçtan 43-25 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

BOZOK, GENÇLERi DENEDi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor karşısında farkı yakaladıktan sonra, sahaya genç yeteneklerini sürdü, maçtan 43-25 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

24 Şubat 2019 Pazar 20:53
15 Okunma
BOZOK, GENÇLERi DENEDi

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ankara bölgesinden Deniz Öztürk, Sinan Yıldırım yönetti. Müsabakaya temsilcimiz Yozgat Bozokspor hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren kırmızı siyahlı ekibimiz skor üstünlüğünü eline geçirdi. İlk 5 dakikada 4-1’lik skor ile geçilirken, konuk ekip müsabakaya ağırlığını koymaya çalıştı. 4-4’lük skoru yakaladı. Ancak, müsabakanın 10’uncu dakikasından sonra farkı açmaya başlayan kırmızı siyahlılar ilk yarıyı 21-9 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan temsilcimiz müsabakanın hakimiyetini eline aldı. Savunmada agresif kalan, kırmızı siyahlı temsilcimiz rakibin hatalarını golle sonuçlandırdı. Farkı açan kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın son 10 dakikasında gençleri parkeye sürdü. Yozgat Bozokspor maçı 43-25 kazandı. Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı, Dmytro Turchenko, Muammer Taş, Amasya 1957 Suluova SK’dan Nevzat Anıl Yıldız, Bedirhan Ofluoğlu ve Tanju Kaplanoğlu sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı, Şenol Uğuz, Akın Bektaş, Amasya 1957 Suluova SK’dan Şahin Taşçı, Tanju Kaplanoğlu iki dakika cezası aldı. Yozgat Bozokspor’dan Alihan Bayraktar attığı 9 golle müsabakanın en skorer ismi oldu.  Dmytro Turchenko 7,  Jovan Talevski 6 golle takımına katkı sağladı. Konuk ekip Suluova SK’dan ise Tanju Kaplanoğlu takımına 5 gol kazandırdı.

Anahtar Kelimeler:
HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’ndeYozgat Bozokspor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
RAKiP YOK!
RAKiP YOK!
Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR
Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR
Çifte sevinç yaşadık
Çifte sevinç yaşadık
Malatya'ya set yok
Malatya'ya set yok
Burası Basın tribünü
Burası Basın tribünü
TARAFTARDAN TAM DESTEK
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim