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BOZOK GALiBiYET iSTiYOR

BOZOK GALiBiYET iSTiYOR

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
25 Okunma
BOZOK GALiBiYET iSTiYOR

Ligin ilk yarısının son haftasında Sungurlu Belediyespor ile karşılaşan ve bu müsabaka sonrasında Antrenör Soner Arslan tarafından 10 günlük izin verilen sarı siyahlı ekibin 26 Aralık tarihinde Sorgun’da toplanması bekleniyordu. Takıma yapılması planlanan takviye nedeniyle yürütülen transfer görüşmelerinin uzaması nedeniyle devre arası kamp programı 2 Ocak tarihine ertelendi.

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