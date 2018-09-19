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Bozok fitness çalıştı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele edecek olan Yozgat Bozokspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tokat Gençlikspor müsabakasının hazırlıklarını kondisyon çalışarak sürdürdü.

Bozok fitness çalıştı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele edecek olan Yozgat Bozokspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tokat Gençlikspor müsabakasının hazırlıklarını kondisyon çalışarak sürdürdü.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Bozok fitness çalıştı

Antrenör Harun Dişlitaş gözetiminde fitness salonunda çalışan kırmızı siyahlı ekip, güç depoladı. Günde çift antrenman yapan Yozgat Bozoksporlu oyuncular öğlen fitness, akşam ise Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde teknik ve taktik antrenmanı yapıyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Ankara Kızılcahamam kampının ardından Yozgat’ta toplanarak lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren genç çalıştırıcı, 23 Eylül tarihinde Tokat Gençlikspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürdüklerini ifade etti. Ligin ilk haftasında galip gelmek amacında olduklarını vurgulayan Çelik, ‘’Öğlen fitness çalışması yaparken, akşam ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapıyoruz. Yeni oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla iyi bir ekip oluşturduk ve bu sene ligi bitire bildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyoruz’’ dedi. 

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