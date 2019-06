Bozok, Festivalde temsil edildi

Estonya, Almanya, Türkiye' den gelen birçok sinemaseverle 10 gün süreyle çalışma ve üretme imkanı yakalayan Kalaycı, ‘Herkesin film çekmek için çabaladığı aynı zamanda gülümsediği, bol bol üretimin gerçekleştiği bir ortam düşünün! İnanılmaz keyifliydi. Sinemaya aşık biri olarak sadece orada bulunmak bile büyük bir şans. Üstelik tüm katılımcıların festival süresi boyunca çektiği filmleri de son gün izledik. Hatta kendi ekibimle çektiğim bir kısa filmde aralarındaydı. İnsanların kendi ilgi alanlarına göre ekipler kurup üretmesi, hissettiklerini get your own pıcture ile görüntüye aktarıp uluslararası izleyici ile buluşturabilmesi büyük bir şans. Kesinlikle belirtmem gerekiyor ki gençler ya da sinemaya ilgi duyanlar bu festivallerde uyuyup uyanmalı!’ diye konuştu.