Bozok farklı yenildi

Maçın ikinci yarısında da etkili olan ev sahibi ekip, maçı 31-23 kazandı. Daha önce Yozgat’ta da görev yapan Kırşehir Valisi Vali Şentürk, maç öncesinde her iki takımın oyuncularını tebrik edip, başarı diledi. Vali Şentürk maçı, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Kul ile birlikte izledi. Deplasmanda farklı yenilgi alan Yozgat temsilcisinin kadrosunda yer verdiği genç yetenekler, ortaya koydukları performans ile gelecek vaat etti.