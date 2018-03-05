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Bozok farklı yenildi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren, ligde herhangi bir iddiası ve korkusu kalmaması nedeniyle genç oyuncularını geleceğe hazırlamak amacıyla kadrosunda daha fazla yer vermeye başlayan Yozgat Bozokspor, Kırşehir deplasmanında rakibine 31-23 yenildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozokspor karşısında  ilk yarıyı 14-8  önde tamamladı.

Bozok farklı yenildi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren, ligde herhangi bir iddiası ve korkusu kalmaması nedeniyle genç oyuncularını geleceğe hazırlamak amacıyla kadrosunda daha fazla yer vermeye başlayan Yozgat Bozokspor, Kırşehir deplasmanında rakibine 31-23 yenildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozokspor karşısında  ilk yarıyı 14-8  önde tamamladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Bozok farklı yenildi

Maçın ikinci yarısında da etkili olan ev sahibi ekip, maçı 31-23 kazandı. Daha önce Yozgat’ta da görev yapan Kırşehir Valisi Vali Şentürk, maç öncesinde her iki takımın oyuncularını tebrik edip, başarı diledi. Vali Şentürk maçı, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Kul ile birlikte izledi. Deplasmanda farklı yenilgi alan Yozgat temsilcisinin kadrosunda yer verdiği genç yetenekler, ortaya koydukları performans ile gelecek vaat etti. 

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