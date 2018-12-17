Bozok farklı yendi: 40-24

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Malatya bölgesinden Arif İlkim ve Cemal Eğinç yönetti. Malatya bölgesinden Nejdet Keklikçi’nin gözlemci olarak görev aldığı müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı ataklar ve golsüz geçti. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor 5’inci dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu. Agresif savunma ve hızlı hücumlarla rakibinin direncini kıran Kırmızı siyahlı temsilcimizde kaleci Memiş Mert Öztürk kurtarışlarıyla maça damgasını vurdu. Temsilcimiz devreyi 18-10 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan temsilcimiz farkı artırmaya başladı. Konuk takıma karşı üstünlüğünü kabul ettiren Yozgat Bozokspor maçı 40-24 kazandı. Yozgat Bozokspor’dan Kerim Gözel, Şenol Uğuz ve Akın Bektaş, Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü’nden ise Serkan Yanar, Can Demirhan sarı kart gördü. Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü’nden Mert Arsu müsabakanın tek iki dakika cezası olan oyuncu oldu. Yozgat Bozokspor’dan Kadir Arı attığı 9 golle müsabakanın en skorer ismi olurken Turchenko 7 golle maçı tamamladı. Öte yandan Jovan Talevski cezası nedeniyle müsabakada forma giymedi.