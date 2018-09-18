BOZOK DURMUYOR

Yozgat kampına takım kaptanı Burak ile milli takım kampında bulunan genç kaleci Mithat Berat Avcı katılmadı. Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, Kızılcahamam kampının oldukça verimli geçtiğini belirterek, ‘’Kızılcahamam kampında, kadromuza dahil olan milli forma giyen genç yetenekler ile geçen yıl kadromuzda yer alan oyuncularımız birbirleriyle kaynaştılar. Ancak, maç eksiklikleri var. Oynayacağımız hazırlık maçlarıyla maç içerisinde de birbirlerini tanımaları sağlanacak’’ dedi.

Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanı Doğan, Yozgat kampının önceki gün başladığını belirterek, takımın günde çift idmanla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Doğan, ‘’Yozgat’ta günde çift idman ile takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah Fitness salonunda çalışan oyuncularımız akşam ise spor salonunda teknik çalışma yapıyorlar. Kadromuzda 16 oyuncumuz bulunuyor. Teknik heyetimiz gözetiminde çalışmalar aralıksız devam ediyor’’ diye konuştu.

