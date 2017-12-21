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BOZOK DURMUYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, lider ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

BOZOK DURMUYOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, lider ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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BOZOK DURMUYOR

Ligde üst sıraları hedefleyen kırmızı siyahlılar da moraller oldukça yüksek. Yozgat Bozokspor, ilk yarının son maçında Batman Belediyespor’a konuk olacak. Lige verilen aranın ardından geçen haftayı bay geçiren kırmızı siyahlılar zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik nezaretinde çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlılarda, oyuncuların hırslı ve istekli olması dikkat çekiyor. Çelik, Batman deplasmanın zorluğuna dikkat çekerek, iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. Takımdaki havanın iyi olduğunu belirten Çelik, bazı oyuncuların Ankara’da bulunması nedeniyle teknik ve taktik çalışmalarını yeterince yapamadıklarını vurguladı. Çelik, “Lig oldukça zorlu geçiyor. Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Takımda arkadaşlık ortamı mükemmel. Tecrübeli oyuncularımız gençlere yardımcı oluyor ve destek veriyorlar. Uyumlu, genç ve tecrübeli bir ekibimiz var. Batman’da güçzlü bir ekiple karşılaşacağız. Batman’dan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Eksik oyuncumuz yok” dedi.

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