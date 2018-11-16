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BOZOK DOLUDiZGiN

HENBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşarken, zirve ortaklığını da sürdürüyor.

BOZOK DOLUDiZGiN

HENBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşarken, zirve ortaklığını da sürdürüyor.

16 Kasım 2018 Cuma 08:42
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BOZOK DOLUDiZGiN

Ligde Şırnak temsilcisinin ardından averaj ile ikinci sırada bulunan Yozgat Bozokspor, dolu dizgin yoluna emin adımlar ile devam ediyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, zor deplasmanlardan bir tanesi olan Amasya karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Amasya temsilcisi karşısında özellikle ikinci yarıda oyun hakimiyetini tamamen ellerine aldıklarını vurgulayan Çelik, ‘’Amasya Suluova karşısında oyuna temkinli başladık. İlk yarı iki takımında karşılıklı atakları ve golleri ile geçildi. İkinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyduk ve hem ofansta hem de defansta etkili işler yaptık. Bunun sonucunda da sahadan galibiyet ile ayrıldık. Şimdi önümüzde çok zor Bir Şırnak maçı var. Bizimle aynı puana sahip olan lider Şırnak karşısında da galibiyet hedefliyoruz bunun için bu müsabakaya çok iyi çalışacağız’’ dedi. 

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BOZOK DOLUDiZGiN
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