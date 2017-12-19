-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı

Lider Batman Belediyespor, deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 42-24, yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediye ise, konuk ettiği Selçuklu Belediyesi’ni 36-29 yendi. Ahi Evran Üniversitesi, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ni 37-25’lik skorla geçti. Ankara Hentbol İhtisas ise deplasmanda Köyceğiz Belediyesi’ni 30-29 ile geçti.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P

Batman Belediyesi 11 10 0 1 417 279 138 20

İzmir Büyükşehir 10 10 0 0 330 237 93 20

Gümüşhane Belediye 10 8 0 2 335 244 91 16

Ahi Evran Üniv. 10 8 0 2 345 267 78 16

Karşıyaka Belediye 9 6 0 3 285 256 29 12

Yozgat Bozokspor 10 4 1 5 284 287 -3 9

İstanbul Üniv. 11 4 1 6 305 344 -39 9

Tokat Gençlik Spor 10 3 1 6 252 331 -79 7

Selçuklu Belediye 10 3 0 7 319 338 -19 6

Marmara Üniv. 10 3 0 7 249 307 -58 4

Ankara Hentbol 10 2 0 8 261 338 -77 4

Sakarya B.Bld. 9 1 1 7 279 349 -70 3

Köyceğiz Belediye 10 0 2 8 258 342 -84 2