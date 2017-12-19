-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı

Lider Batman Belediyespor, deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 42-24, yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediye ise, konuk ettiği Selçuklu Belediyesi’ni 36-29 yendi. Ahi Evran Üniversitesi, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ni 37-25’lik skorla geçti. Ankara Hentbol İhtisas ise deplasmanda Köyceğiz Belediyesi’ni 30-29 ile geçti.
Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu
TAKIM O G B M A Y AV P
Batman Belediyesi 11 10 0 1 417 279 138 20
İzmir Büyükşehir 10 10 0 0 330 237 93 20
Gümüşhane Belediye 10 8 0 2 335 244 91 16
Ahi Evran Üniv. 10 8 0 2 345 267 78 16
Karşıyaka Belediye 9 6 0 3 285 256 29 12
Yozgat Bozokspor 10 4 1 5 284 287 -3 9
İstanbul Üniv. 11 4 1 6 305 344 -39 9
Tokat Gençlik Spor 10 3 1 6 252 331 -79 7
Selçuklu Belediye 10 3 0 7 319 338 -19 6
Marmara Üniv. 10 3 0 7 249 307 -58 4
Ankara Hentbol 10 2 0 8 261 338 -77 4
Sakarya B.Bld. 9 1 1 7 279 349 -70 3
Köyceğiz Belediye 10 0 2 8 258 342 -84 2
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