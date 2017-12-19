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-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Yozgat Bozokspor haftayı bay geçerken, rakipleri hafta sonunda maç yaptı.

-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde Yozgat Bozokspor haftayı bay geçerken, rakipleri hafta sonunda maç yaptı.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı

Lider Batman Belediyespor, deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 42-24, yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediye ise, konuk ettiği Selçuklu Belediyesi’ni 36-29 yendi. Ahi Evran Üniversitesi, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ni 37-25’lik skorla geçti. Ankara Hentbol İhtisas ise deplasmanda Köyceğiz Belediyesi’ni 30-29 ile geçti.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

 TAKIM                     O         G         B         M        A        Y         AV      P

Batman Belediyesi     11        10        0          1          417      279      138      20

İzmir Büyükşehir        10        10        0          0          330      237      93        20

Gümüşhane Belediye 10        8          0          2          335      244      91        16

Ahi Evran Üniv.         10        8          0          2          345      267      78        16

Karşıyaka Belediye    9          6          0          3          285      256      29        12

Yozgat Bozokspor     10        4          1          5          284      287      -3         9

İstanbul Üniv.            11        4          1          6          305      344      -39       9

Tokat Gençlik Spor    10        3          1          6          252      331      -79       7

Selçuklu Belediye      10        3          0          7          319      338      -19       6

Marmara Üniv.           10        3          0          7          249      307      -58       4

Ankara Hentbol          10        2          0          8          261      338      -77       4

Sakarya B.Bld.           9          1          1          7          279      349      -70       3

Köyceğiz Belediye     10        0          2          8          258      342      -84       2

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