Bozok deplasmanda

Hentbol Erkekler 1. Lig’inde üst sıralara tutunmak isteyen Yozgat Bozokspor, lider Batman Belediyespor maçı için yarın zorlu yolculuğa çıkacak. Pazar günü 13.00’de Batman 19 Mayıs Spor Salonu’nda oynanacak maçı Adıyaman bölgesinden Yusuf Pencar ve Bilal Karakuş yönetecek. Kritik maçta Adana bölgesinden Erol Gülümsek gözlemci olarak görev yapacak.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ilk yarının son maçını puanla kapatmak istediklerini söyledi. Batman’ın ligin güçlü ekiplerinden olduğunu aktaran Doğan, kendi sahasında iyi bir ekibe karşı mücadele edeceklerini aktardı.

Doğan, “Amacımız ligde üst sıralarda yer almak. Lige geç başlayan ve ekibimiz. Zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadık. İlk yarının sonuna geldik. Zorlu deplasmandan puan çıkartarak, ikinci yarıya hazırlanmak istiyoruz” dedi.