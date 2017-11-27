Bozok, deplasmanda galip

Can Çağnay Hentbol Erkekler 1’inci ligindeki temsilcimiz Yozgatspor haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ligin 9’uncu haftasında Muğla temsilcisi Köyceğiz Belediyespor’a konuk olan kırmızı siyahlı takım üstün oynadığı maçtan 10 sayı farklı galip ayrıldı. Muğla Menteşe Spor Salonu’nda oynanan maçı İzmir Bölgesinden Gökhan Adıgüzel, İldeniz Kaygusuz yönetti. İzmir Bölgesinden Ömür Özdemir gözlemci olarak görev aldığı maça kırmızı siyahlı takım etkili başladı. Agresif savunma ile rakibinin hücumlarını önleyen kırmızı siyahlılar hızlı ataklarla gol buldu. Karşılaşmanın ilk devresine de temsilcimiz önde tamamladı. 2'nci devrede oyun ve skor üstünlüğünü koruyan Yozgat Bozokspor karşılaşmadan 26-36'lık skorla galip ayrıldı.

