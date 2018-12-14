Bozok, Bahçelievler’e odaklandı

Son haftalarda aldığı puan kayıpları sonrasında moraller bozulan kırmızı siyahlı ekip Bahçelievler’i yenerek bir nebze olsun moral kazanmak istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği karşısında çok iyi bir müsabaka çıkarmalarına karşılık beraberliği zor kurtardıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında özellikle ilk yarı çok iyi oynadıklarını ve rakipleri karşısında farkı da yakaladıklarını dile getiren Çelik, ‘’Ancak ikinci yarıda oyuncularımız rehavete kapıldı ve bireysel hatalar sonucunda müsabakayı son dakikada kaleci Memiş’in kurtardığı 7 metre atışı ile berabere tamamlamayı başardık. Halen iddiamız devam ediyor. İstanbul maçı artık geride kaldı ve biz şuanda Bahçelievler Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya odaklandık. Bu müsabakayı kazanarak ligin ilk devresini galibiyet ile kapatmanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.