Bozok, Amasya’ya hazır

Amasya Suluovaspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını dün tamamlayan kırmızı siyahlı ekip maç saatini bekliyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Amasya Suluovaspor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Rakiplerini Yozgat’tan eli boş göndereceklerini dile getiren Çelik, ‘’Hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak için bütün rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor. Biz bütün müsabakaları ayrı ayrı değerlediriyoruz. Her maç bizim için bir final niteliği taşıyor. Bu nedenle Amasya Suluovaspor ile oynayacağımız müsabaka da bizim için bir finaldir. Rakibimizi yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize de inanıyoruz’’ dedi.