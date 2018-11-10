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Bozok Amasya yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda Amasya Suluovaspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak bugün Amasya’ya hareket edecekler.

Bozok Amasya yolcusu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda Amasya Suluovaspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak bugün Amasya’ya hareket edecekler.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:50
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Bozok Amasya yolcusu

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Amasya deplasmanına çok iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini yenmek için gideceklerini söyledi. Ligdeki bütün takımların güçlü olduğunu dile getiren Çelik, ‘’Alt sıralardaki takımlar üst sıralardaki takımlardan da puan alabiliyorlar. Bu ligde her an herkes birbirini yenebilecek düzeyde. Bu nedenle biz rakibimizin puan cetvelindeki durumuna bakmıyoruz. Bütün müsabakaları önemsiyoruz ve bütün maçlarımıza aynı ciddiyette hazırlanıp çıkıyoruz. Amasya deplasmanına da çok iyi hazırlandık ve oradan da galibiyet ile Yozgat’a döneceğimize inanıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bozok Amasya Yolcusu
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