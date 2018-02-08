Bozok'a teşekkür

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, bu sezon bir çok müsabakalarını Bozok Üniversitesi sahasında oynadıklarını söyledi.

Yozgat Amatör küme ve alt yapı liglerinde her geçen yıl müsabaka sayılarında artışların olduğunu dile getiren Yılmaz, ‘’Geçtiğimiz yıllarda Yozgat’ta oynanan müsabaka sayısı azdı bu da bir tane saha Amatör müsabakaların oynanması için yeterli oluyordu.

Özellikle son birkaç yıldır oynanan müsabaka sayılarında artış olunca tek saha yetmemeye başladı. Yozgatspor müsabakaları, salt yapı müsabakaları ve il merkezinde bir den fazla müsabaka oynandığı zaman maçlar Bozok Üniversitesi sahasında oynanıyor. Biz Yozgat Çamlıkspor olarak Bozok Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kapılarını açarak Yozgat amatörüne büyük bir destek veriyorlar. Bizler Bozok üniversitesi sahasında futbol oynamaktan mutluyuz. Tekrar bize bu imkanı sağlayan Bozok Üniversitesine şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.