Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114788
ALTIN
160.463
DOLAR
3.8086
STERLİN
5.2736
EURO
4.6599

Bozok'a teşekkür

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor, sahasını Amatör Futbol takımlarına açan Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti.

Bozok'a teşekkür

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor, sahasını Amatör Futbol takımlarına açan Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
13 Okunma
Bozok'a teşekkür

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, bu sezon bir çok müsabakalarını Bozok Üniversitesi sahasında oynadıklarını söyledi.
Yozgat Amatör küme ve alt yapı liglerinde her geçen yıl müsabaka sayılarında artışların olduğunu dile getiren Yılmaz, ‘’Geçtiğimiz yıllarda Yozgat’ta oynanan müsabaka sayısı azdı bu da bir tane saha Amatör müsabakaların oynanması için yeterli oluyordu.
Özellikle son birkaç yıldır oynanan müsabaka sayılarında artış olunca tek saha yetmemeye başladı. Yozgatspor müsabakaları, salt yapı müsabakaları ve il merkezinde bir den fazla müsabaka oynandığı zaman maçlar Bozok Üniversitesi sahasında oynanıyor. Biz Yozgat Çamlıkspor olarak Bozok Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kapılarını açarak Yozgat amatörüne büyük bir destek veriyorlar. Bizler Bozok üniversitesi sahasında futbol oynamaktan mutluyuz. Tekrar bize bu imkanı sağlayan Bozok Üniversitesine şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yemenoğlu umutlandı
Yemenoğlu umutlandı
Hilal'e milli gurur
Hilal'e milli gurur
Yozgatspor Arsuz’a bileniyor
Yozgatspor Arsuz’a bileniyor
Sorgun kendinden emin
Sorgun kendinden emin
Gol ile başladı
Gol ile başladı
Lider adayları toplandı
Lider adayları toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim