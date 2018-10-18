Bozkurt’tan tebrik

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, takımının elde ettiği başarıdan dolayı kutlama mesajı yayınladı. Bozkurt, ‘’Çekerek Belediyespor yeni ilçe stadının henüz tamamlanmamış olmasından dolayı Kazankaya’da oynadığı Yozgat Çamlıkspor maçını 3-2 kazanarak ikide iki yaptı. Bu başarılarından dolayı Çekerek Belediyespor’da oynayan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, tüm yarışmalarda başarılarının devamını diliyoruz’’ dedi.