Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98991
ALTIN
219.881
DOLAR
5.5632
STERLİN
7.3230
EURO
6.4169

Bozkurt’tan tebrik

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda mücadele eden Çekerek Belediyespor ligde oynadığı iki müsabakanın ikisini de kazanarak zirvenin ortağı oldu.

Bozkurt’tan tebrik

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda mücadele eden Çekerek Belediyespor ligde oynadığı iki müsabakanın ikisini de kazanarak zirvenin ortağı oldu.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
17 Okunma
Bozkurt’tan tebrik

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, takımının elde ettiği başarıdan dolayı kutlama mesajı yayınladı. Bozkurt, ‘’Çekerek Belediyespor yeni ilçe stadının henüz tamamlanmamış olmasından dolayı Kazankaya’da oynadığı Yozgat Çamlıkspor maçını 3-2 kazanarak ikide iki yaptı. Bu başarılarından dolayı Çekerek Belediyespor’da oynayan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, tüm yarışmalarda başarılarının devamını diliyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Basketbol kursuna devam
Basketbol kursuna devam
210 Kilometre yoldan geliyorlar
210 Kilometre yoldan geliyorlar
Sorgun kazandı
Sorgun kazandı
Amatör Spor haftası kutlandı
Amatör Spor haftası kutlandı
Genç ve dinamik bir ekibiz
Genç ve dinamik bir ekibiz
Bozokspor erken toplanacak
Bozokspor erken toplanacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim