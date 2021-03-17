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Bozkırın Başaklarında Artvin hazırlığı

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:44
Bozkırın Başaklarında Artvin hazırlığı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalarını sürdüren Bozkırın Başakları, deplasmanda güçlü rakiplerini yenerek seri yakalamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısında Yozgat’ta oynadıkları müsabakada güçlü rakiplerini yendiklerini, bu hafta da rövanşı vermeye niyetlerinin olmadığını söyledi. Ordu Gençlerbirliği karşısında aldıkları galibiyet ile takımının moral bulduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Pazar günü deplasmanda Artvin 7 Martspor’u yenerek bir seri yakalamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısında toparlanan ve transferler yapan rakibimiz karşısında işimiz zor olacak. Ancak ben inanıyorum ki bu müsabakayı kazanarak Yozgat’a döneceğiz’’ dedi. 

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Bozkırın Başaklarında Artvin Hazırlığı
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