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Bozdağ’dan destek

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, seçim öncesinde Yozgatsporlu taraftarların sıkıntılarını dinleyerek yardım taleplerine karşın yardım sözü vermişti.

Bozdağ’dan destek

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, seçim öncesinde Yozgatsporlu taraftarların sıkıntılarını dinleyerek yardım taleplerine karşın yardım sözü vermişti.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Bozdağ’dan destek

Bozdağ da hemen harekete geçerek Yozgatspor’un ayakta kalması için Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu’na verdiği talimatla Spor-Toto tarafından Yozgatspor’a kaynak aktarılmasını istedi. Bozdağ’ın talimatın ardından Spor-Toto tarafından Yozgatspor’a 500 bin lira kaynak aktarılması kararı alındı. Böylece Bozdağ, sözünü tutarak ve Yozgat’a sahip çıkarak Yozgatspor’a destek olarak 500 bin lira kaynak aktarılmasını sağlandı. Böylece Bozdağ, seçim öncesinde taraftara verdiği sözü yerine getirerek, taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

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