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Boş tribünlere gol sevinci

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de tutunmayı başaran Yozgatspor da golcü oyuncu Hakkı Tosun, takımını Sorgun Belediyespor karşısında galibiyete taşıyan golü attıktan sonra kale arkasında bulunun boş tribünlere koşarak sevgi gösterisinde bulundu.

Boş tribünlere gol sevinci

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de tutunmayı başaran Yozgatspor da golcü oyuncu Hakkı Tosun, takımını Sorgun Belediyespor karşısında galibiyete taşıyan golü attıktan sonra kale arkasında bulunun boş tribünlere koşarak sevgi gösterisinde bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Boş tribünlere gol sevinci

Son haftalarda golcü oyuncu ile Yozgatspor taraftarı arasında yaşanan sıkıntılar ve taraftarların müsabakalar esnasında Hakkı Tosun aleyhine yaptıkları tezahüratlara attığı gol sonrasında kendince bir tepki gösterdi. Sorgun Belediyespor ile oynanan müsabakada takımını öne geçiren golü atan tecrübeli oyuncu Hakkı Tosun, attığı gol sonrasında kale arkasındaki boş tribünlere koştu. Boş tribünleri selamlayan Hakkı Tosun’un yanına diğer takım arkadaşları da gelerek Tosun’a destek verdiler. 

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